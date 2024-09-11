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Hatay'ın Arsuz ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda zeytinlik alanın bir kısmı zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Arsuz ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından sonra zeytinlik alanın bir kısmı zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afetler 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Arsuz hatay

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