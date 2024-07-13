Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.

Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını İtfaiye Arsuz Hatay Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title