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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde bulunan çöplük alanında yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tüm çöplüğü sarmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Olay İtfaiye Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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