Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen otluk ve çalılık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde yol kenarında otluk ve çalılık alanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına gelerek müdahale ederek söndürdü. - HATAY