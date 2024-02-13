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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz İlçesi'ne bağlı Hacıahmetli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz İlçesi'ne bağlı Hacıahmetli Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112'yi araması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Arsuz Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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