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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı

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Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler hızla müdahale etti ve 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 uçak, 4 helikopter, 67 araç ve 157 personel görev aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle 4 satte kontrol altına alındı.

Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekipler hızla müdahaleye başlamıştı. Yerleşim yerlerine yakın mesafede yaşanan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları ile kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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