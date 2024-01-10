Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evin elektrik panosunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY