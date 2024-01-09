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Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan bir şahsı Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile yakaladı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarmanın sıkı takibi sonucu Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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