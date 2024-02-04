Hatay Havalimanı'ndan Havalanan Helikopter Kaza Kırıma Uğradı
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 pilot şehit oldu.
Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 pilot şehit oldu. - GAZİANTEP