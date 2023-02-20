Hatay Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor 3. Sayfa Haberleri Hatay Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor Hatay'da Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hatay Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor HATAY - Hatay'da Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında 1 kişi olduğu düşünülüyor. Hatay'da saat 20.04'te yaşanan 6.4'lük depremde Haraparası Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan hasarlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binada soba yandığı için içeride bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yanan soba nedeniyle enkazda çıkan küçük çapta yangın ise kısa sürede söndürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay Haraparası Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.