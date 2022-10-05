Hatay haberleri: Hatay'da takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Hatay haber: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ekinci Mahallesi çevreyolu kavşağı yakınlarında S.A.'nın kullandığı 31 ACM 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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