Hatay haberleri | Hatay'da okul kantininde yangın 3. Sayfa Haberleri Hatay haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin kantininde yangın çıktı. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin kantininde yangın çıktı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Samandağ ilçesinde bulunan Tekebaşı Marul Cilli Anadolu Lisesi'nin kantininde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samandağ İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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