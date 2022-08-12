Hatay haberi... Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı Hatay haber: Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan içesi Kurtsoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazaya yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay haberi... Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.