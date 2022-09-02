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Hatay haberi... Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi... Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Hatay haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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