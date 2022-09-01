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Hatay haberi! Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi! Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Hatay haberleri... Hatay'ın Hassa ilçesinde 10 bin 220 adet kaçak sigara. 157 bin adet makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 10 bin 220 adet kaçak sigara. 157 bin adet makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmada Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesinde A.T. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, 10 bin 220 adet kaçak sigara ile 157 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 adet sigara doldurma makinesi ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.T ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hassa Hatay 3. Sayfa Haberler

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