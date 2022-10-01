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Hatay haberi... Hatay'da 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi... Hatay'da 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ocaklı Mahallesi otoban köprü altında durdurulan R.K.'nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada 235 kilogram, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akarca uygulama noktasında yapılan denetimlerde M.A.Ö.'nün sevk ve idaresindeki otomobilde ise 200 kilogram olmak üzere 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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