Hatay haberi! Hatay'da 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi çalışmasında Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletli polis timlerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan İ.D., H.D. ile İ.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay haberi! Hatay'da 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.