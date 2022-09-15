Hatay haberi | Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay haberi: Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde yapılan operasyonlarında 11 bin 400 litre kaçak sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde yapılan operasyonlarında 11 bin 400 litre kaçak sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Arsuz, İskenderun ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak kaçak alkol üretimine yönelik çalışmada, Arsuz'un Hacıahmetli Mahallesinde bulunan D.A ve E.U isimli şahısların ev ve eklentilerinde jelikan bidonlar içerisinde 5 bin 300 litre, Samandağ'ın Büyükdere ve Koyunoğlu mahallelerinde bulunan M.G ve K.K isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 6 bin 100 litre olmak üzere toplamda 11 bin 400 litre sahte içki, 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY