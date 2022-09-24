Hatay haberi... Erzin'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Erzin ilçesinde matkap ve bakır kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde matkap ve bakır kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Erzin Karamustafalı mahallesinde bulunan bir işyeri önünde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili şüphelileri R.Y., E.K. olduğu tespit edilerek çaldıkları 1 adet şarjlı matkap, 2 adet batarya ve çantası ile birlikte yakalandı.

Battallı parkında durumdan şüphelenilerek polis tarafından durdurulan Y.M.G.'nin taşıdığı kova içerisinden ise çalıntı olduğu değerlendirilen 24 metre uzunluğunda dış plastiği soyulmuş kablo, 3 kilogram bakır ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY