Hatay haber... İskenderun'da tarihi eser kaçakçılığı 3. Sayfa Haberleri Hatay haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde eline geçirdiği 104 parça sikke ve objeleri satmak isteyen tarihi eser kaçakçısı yakalandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde eline geçirdiği 104 parça sikke ve objeleri satmak isteyen tarihi eser kaçakçısı yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Mahallesinde H.K isimli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 adet sikke, 11 adet obje ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli H.K gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Müze müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Jandarma Hatay 3. Sayfa Haberler

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