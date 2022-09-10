Hatay haber! İskenderun'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi 3. Sayfa Haberleri Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldiAlınan bilgiye göre, Hacı İbrahim Aydın (49) 4 Eylül'den bugüne tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastansi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Alınan bilgiye göre, Hacı İbrahim Aydın (49) 4 Eylül'den bugüne tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastansi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. İskenderun'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3'ü yaşamını yitirmiş olayla ilgili süre gelen operasyonlarda 6 kişi tutuklanmıştı. Hacı İbrahim Aydın'ın ölümü ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 e yükseldi. 9 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Aydın İskenderun Eylül Hatay 3. Sayfa Haberler

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