Hatay haber... İskenderun'da 440 bin adet makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda 440 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir depoda 440 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik yaptığı çalışmada, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan M.K.'ya ait depoda Cumhuriyet Savcılığınca verilen karara istinaden yapılan aramada, 440 bin adet gümrük kaçağı makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 235 adet telefon kılıfı, 28 adet telefon ekran koruyucu ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ile M.D. gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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