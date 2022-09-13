Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Hatay haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adreslerden 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adreslerden 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde durdurulan M.O.S.'nin idaresindeki araçta yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.O.S.'nin Narlıca Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve diğer aracında yapılan aramada bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.O.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca Saraykent Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.R. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title