Hatay haber: Hatay'da 47 kilo sahte içki ele geçirildi
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Hatay 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde 47 kilo sahte içki ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde 47 kilo sahte içki ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, H.Ç.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, pet şişeler içerisinde 47 kilogram sahte içki ele geçirildi.
H.Ç. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa