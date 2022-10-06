Hatay haber | Hatay'da 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 110 bin adet makaron ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 110 bin adet makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesinde motosikletli polis büro amirliği ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 110 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Dumlupınar İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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