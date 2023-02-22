Hatay depreminde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da dün gece yaşanan 6.4'lük depreme iş yerinde yakalanan çalışanların panik anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hatay'da dün gece yaşanan 6.4'lük depreme iş yerinde yakalanan çalışanların panik anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Payas ilçesinde bir telefoncuda bulunan güvenlik kameraları deprem anını saniye saniye kaydetti. Deprem ile birlikte iş yerinde bulunanların panikle kaçışmaları görüntülere yansıdı. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş depremlerinin etkisini üzerlerinden atamadan dün gece ikincisini yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Mustafa Akdoğan, çok korktuklarını ve çalışanlarla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyledi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem Payas Hatay 3. Sayfa Haberler

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