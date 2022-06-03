Hatay'dan Samsun'a kargo ile uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Haberler

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Hatay'dan Samsun'a kargo ile uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'dan Samsun'a kargo ile uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Hatay'dan kargo ile kaçak eşya getirileceği bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir kargo şirketinde kargo gönderisini teslim alan 2 kişiyi 11 bin 88 adet sentetik ecza ile birlikte yakaladı. Olayın devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada bahse konu olayla bağlantısı tespit edilen 2 kişi 2 bin 912 kapsül sentetik ecza ile yakalandı. Soruşturma kapsamında E.İ. ve A.B. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.İ. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Hatay 3. Sayfa Haberler

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