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Hatay'dan Muğla'ya giden depremzede kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'dan Muğla'ya giden depremzede kaza yaptı

Hatay'dan Muğla'ya giden depremzedeleri taşıyan hafif ticari araç Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaptı.

Hatay'dan Muğla'ya giden depremzedeleri taşıyan hafif ticari araç Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, depremzede aile Gazipaşa Belediyesinin öncülüğünde Muğla'ya gönderildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremden etkilenen ve konaklamak için Hatay'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gitmek üzere yola çıkan depremzede Doğan A. idaresindeki 31 AVD 34 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa ilçesinde Denizkızı Kavşağı'nda Osman Y.'nin kullandığı 07 HKG 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar alan araç, Gazipaşa Belediyesinin girişimleriyle bir çekiciye yüklenerek, depremzede Doğan A., eşi, oğlu ve üç kızı ile birlikte Muğla'ya gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Hatay Muğla 3. Sayfa Haberler

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