Hatay'dan İstanbul'a giden depremzede aile kaza yaptı: 1'i bebek 9 yaralı TEM'de minibüs tıra arkadan çarptı, sıkışan yolcu için itfaiye ekipleri seferber oldu Hatay Reyhanlı'dan İstanbul'a giden depremzede ailenin içinde bulunduğu minibüs, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarptı.

Hatay'dan İstanbul'a giden depremzede aile kaza yaptı: 1'i bebek 9 yaralı

TEM'de minibüs tıra arkadan çarptı, sıkışan yolcu için itfaiye ekipleri seferber oldu

KOCAELİ - Hatay Reyhanlı'dan İstanbul'a giden depremzede ailenin içinde bulunduğu minibüs, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarptı. 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere 9 kişinin yaralandığı kazada, ön koltukta oturan yolcu araç içinde sıkıştı. Ağır yaralanan yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenikent mevkiinde meydana geldi. Hatay Reyhanlı'da depremden etkilenen ailesinin yanına gitmek için İstanbul'dan yola çıkan yabancı uyruklu Ö.Z. idaresindeki 34 FZY 255 plakalı Mercedes marka minibüs, kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ö.Z. ve araçta bulunan 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere 8 yolcu yaralandı. Ön koltuktaki yolcu İ.Z. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde İ.Z.'yi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, minibüsün çarptığı tırın ise kazanın hemen ardından olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Kazayı gören sürücü Ahmet T., "Ben orta şeritten ilerlerken beni sol şeritten solladı. Muhtemelen uyuyordu. Arka köşeden tıra vurmasıyla durması bir oldu. Biz de hemen durduk ekiplere haber verdik. Tır kaçıp gitti" dedi.

Minibüs sürücüsü Ö.Z. ise Reyhanlı'da yaşayan ailesini minibüsle İstanbul'a götürdüğünü belirterek, "Yarın yine insani yardım için afet bölgesine gidecektim ancak kaza geçirdim" diye konuştu.