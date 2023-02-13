Hatay'da 8 yaşındaki Rüveyda 153 saat sonra enkaz altından kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Rüveyda, 153 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Rüveyda, 153 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Antakya ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Rüveyda, 5 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 153 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Küçük Rüveyda, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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