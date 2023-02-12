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Hatay'dan bir güzel haber daha

3. Sayfa Haberleri

Hatay'dan bir güzel haber daha

Depremin 158'inci saatinde Hatay'da 17 yaşındaki Asya enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Depremin 158'inci saatinde Hatay'da 17 yaşındaki Asya enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan depremde 7'inci günde bir çok ilde arama kurtarma çalışması sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'dan ise 158'inci saatte yine güzel bir haber geldi. Merkez Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı mahallesinde çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ses aldı. Bölgede çalışmasını yoğunlaştıran ekipler 17 yaşındaki Asya'ya ulaştı. Genç kız ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarılarak insan koridoruyla ambulansa taşındı.

Genç kız hastaneye sevk edilirken, bölgede çalışmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Hatay Asya 3. Sayfa Haberler

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