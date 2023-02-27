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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Hatay'da sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait depoda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Antakya Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi üzerinde sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Elektrik trafosunda başladığı iddia edilen ve fabrikadaki plastik kasaların tutuşmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükdalyan İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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