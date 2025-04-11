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Hatay'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Hatay'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Hatay-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. İlk kaza sonucunda Tahsin Selli hayatını kaybetmiş, devam eden tedavi sürecinde Seyfullah Hacıoğlu da yaşamını yitirdi.

Hatay'da bir araçla çarpışarak yol kenarına devrilen otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, geçtiğimiz gün Hatay- Adana Otoyolu Dörtyol ilçesi Rabat mevkiinde yaşanmıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ABT 327 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 41 AEC 535 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrilmişti. İlk belirlemelere göre kazada Tahsin Selli ölmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Seyfullah Hacıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hacıoğlu'nun ölümüyle kazada ölen sayısı 2'ye çıkarken yaralı 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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