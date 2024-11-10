Hatay'daki Şantiye Alanında Yangın Çıktı
Antakya'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirsizliğini koruyor.
Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - HATAY