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Hatay'daki Pamuk Fabrikasında Yangın

Hatay'daki Pamuk Fabrikasında Yangın
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Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan pamuk işlenen bir tarım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada işlenen pamuklar zarar gördü.

Hatay'da pamuk işlenen tarım fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Terzihüyük Mahallesi'nde bulunan pamuk işlenen tarım fabrikasında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Kumlu ve Reyhanlı İtfaiye İstasyonu ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada işlenen pamuklar yangında zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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