Hatay'daki Orman Yangınına Vatandaş Desteği

Hatay'daki Orman Yangınına Vatandaş Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler müdahale ederken, çevre ilçelerin vatandaşları da traktör ve araçlarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Hatay'da 25 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın 25 saattir devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevler Alahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkisini hissettiriyor. Yangına müdahale çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşlar da seferber oldu. Vatandaşlar, yangın söndürme helikopterlerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yayladağı ve çevre mahallelerden Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan gölete traktör ve araçlarıyla içme suyu taşıyor.

"Traktörlerimizle, araçlarımızla içme suyumuzu getiriyoruz"

Yayladağı Bozlu Mahallesi'nden gelen Adnan Kadim, sabah saatlerinden bu yana traktörüyle su taşıdığını belirterek, "Akşamdan bu yana buradaki havuza köyümüzdeki içme suyunu çekiyoruz. Yeter ki ormanlarımız yanmasın. Biz hepimiz bir aileyiz. Traktörlerimizle, araçlarımızla içme suyumuzu getiriyoruz. 45 kilometreden buraya su taşıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları kapatıldı
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.