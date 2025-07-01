Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale 22. Saatte Devam Ediyor

Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale 22. Saatte Devam Ediyor
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Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale 22. Saatte Devam Ediyor
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Antakya'nın Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalelerine rağmen geniş bir alana yayıldı. Yangının 22. saatinde ilerlemeye devam eden alevler, rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlarken, tahliye edilen 800 kişilik nüfusun yanına hayvanlar da tahliye edildi.

Hatay'da ekiplerin orman yangınına müdahalesi 22. saatte karadan ve havadan devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Yangının 22. saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede nüfusun yaklaşık 3 bin olduğu, 200 hane bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla hayvanların tahliyesi yakın çevredeki ahırlara yapıldı.

"Keşke kül yerine yağmur yağsa"

Yangının bir an önce kontrol altına alınması için yağmurun yağmasını isteyen Dilber Alkaya, "Yangın çok kısa süre içerisinde büyüdü. Geceden itibaren çocuklarımızla birlikte uyuyamadık. Bölgede bazı evler tahliye edildi. Keşke kül yerine yağmur yağsa. Çok şükür şu an halen söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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