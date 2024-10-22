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Hatay'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele Sürüyor

Hatay'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele Sürüyor
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınına, çevre illerden gelen desteklerle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Zorlu arazide yangına müdahale devam ediyor.

Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi çevre illerden gelen destekle devam ediyor.

Yangın, Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda alevlere müdahale devam ediyor. Müdahalede 4. saat geride kalırken Adana ve Osmaniye'den de bölgeye sev edilen ekipler yangınla mücadele ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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