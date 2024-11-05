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Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Zarar Gördü

Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Zarar Gördü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında, elektrik kontağından çıktığı düşünülen alevler 3 konteyneri etkiledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen vatandaşlara yardım edildi.

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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