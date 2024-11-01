Hatay'daki Kaza Anında İlginç Olay: Yaralıya Yardım Yerine Motosiklete Koştu

Hatay'da yaşanan kaza sonrası yaralı sürücüye yardım etmek yerine hasar alan motosikletine koşan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen aracıyla iş yeri önünde park halindeki motosikletlere çarptı. Kazayı fark eden bir vatandaş ise bir anlık refleksle yaralı sürücüye yardım etmek yerine koşarak devrilen motosikletini ayağa kaldırdı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY