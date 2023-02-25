Hatay'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Hatay'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı HATAY - Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anları anbean kameralara böyle yansıdı. İskenderun'da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin koşarak kaçtıkları görülüyor. Deprem anında sokak kedilerinin etrafa kaçıştıkları ve binanın sallandığı görüntülerde saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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