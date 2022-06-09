Antrepo yangını söndürülemedi: Yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor - Haberler

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Antrepo yangını söndürülemedi: Yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antrepo yangını söndürülemedi: Yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyorHATAY Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antrepo yangını söndürülemedi: Yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor

HATAY Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arsuz'a bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Plastik ham madde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangına Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelere bağlı itfaiye ve su tankerleri müdahale ediyor. Yangında Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Yangının çevredeki fabrika ve depolara sıçramaması için tedbirler alındı ancak yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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