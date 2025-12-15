Haberler

Zıpkın bacağına saplandı, ayağında zıpkınla hastaneye götürüldü
Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avlayan bir vatandaşın bacağına zıpkın saplandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir vatandaş, zıpkının bacağına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı vatandaş bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle zıpkın kazayla vatandaşın bacağına saplandı. Yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sahilden çıkarıldı. Bacağına saplanan zıpkın olay yerinde çıkarılmazken, yaralı vatandaş ayağında zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan operasyonla zıpkın çıkarılırken, yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
