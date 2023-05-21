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Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza Erzin-Dötryol E5 karayolunda meydana geldi. Zincirleme kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - 3. Sayfa

Erzin Hatay 3. Sayfa Haberler

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