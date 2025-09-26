Haberler

Hatay'da Zihinsel Engelli Vatandaş Sulama Kanalından Kurtarıldı

Hatay'da Zihinsel Engelli Vatandaş Sulama Kanalından Kurtarıldı
Kırıkhan ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, sulama kanalına düşerken, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen zihinsel engeli vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde zihinsel engelli olan vatandaş, sulama kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen zihinsel engelli vatandaşı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

