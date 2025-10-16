Hatay'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde zeytinlik alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale ekipleri alevleri geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik zarar görürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa