Hatay'da Zeytinlikte Yangın Çıktı
Hatay'ın Altıözü İlçesi'nde zeytinlik alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Altıözü İlçesi Yanıkpınar Mahallesi'nde bulunan zeytinlikte meydana geldi. Yangının ihbar hattına bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ağaçlara sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY