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Hatay'da Yüzük Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Yardım Etti

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İskenderun'da parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, kısa süren bir çalışmayla kesilerek çıkartıldı ve vatandaş rahatladı.

Hatay'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti.

İskenderun'da parmağına yüzük sıkışan vatandaş itfaiye amirliğine giderek yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Parmağa sıkışan yüzük, kısa süren çalışmayla spiralla kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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