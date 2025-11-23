Hatay'da Yürüyüş Sırasında Düşen Şahıs, İtfaiye ve Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da dağda yürüyüş yaptığı esnanda düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yaşandı. Dağlık bölgede yürüyüşe çıkan 2 şahıstan birisi, kayalık alandan düşerek yaralandı. Şahsın yaralandığının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeye intikal etti. Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi. - HATAY