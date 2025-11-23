Haberler

Hatay'da Yürüyüş Sırasında Düşen Şahıs, İtfaiye ve Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Antakya ilçesindeki Habibi Neccar Dağı eteklerinde yürüyüş yapan bir kişi, kayalık alandan düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Hatay'da dağda yürüyüş yaptığı esnanda düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yaşandı. Dağlık bölgede yürüyüşe çıkan 2 şahıstan birisi, kayalık alandan düşerek yaralandı. Şahsın yaralandığının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeye intikal etti. Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
