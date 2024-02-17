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Hatay'da YUMRUK Operasyonu: 50 Şahıs Gözaltına Alındı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'YUMRUK' operasyonunda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranması bulunan 50 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "YUMRUK" operasyonunda aranması bulunan 50 şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ve "YUMRUK" adı verilen operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edilen 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Hatay Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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